Le piétonnier toujours sous le feu des critiques

D’autres commerçants ont expliqué devoir fermer leur porte à l’heure de pointe car les embouteillages rendent l’atmosphère irrespirable ou encore que des sens de circulation changent sans prévenir.

Le cabinet de l’échevin de la Mobilité, Bart D’Hondt (Groen) explique qu’un test de 7 semaines a été mené suite à une déviation mise en place à cause de travaux près de la rue des Riches Claires. Le sens de circulation a été définitivement changé dans la rue du Midi et sur le boulevard Anspach entre Fontainas et Teinturiers. Le trajet du bus 48 a aussi été adapté ce qui évite les dégradations liées au passage du bus. La décision a été prise en concertation avec la Stib, plusieurs commerçants, les pompiers et l’AB.

La propreté aléatoire

Les commerçants pointent aussi du doigt les soucis de propreté avec des poubelles intelligentes qui ne s’ouvrent plus quand elles sont pleines et donc des gens qui mettent leurs déchets à côté, ou encore des hommes qui urinent dans le miroir d’eau devant la Bourse alors que des enfants jouent dedans le lendemain.

L’échevine de la Propreté Zoubida Jellab (Ecolo), explique que des patrouilles passent aussi régulièrement pour éviter les dépôts clandestins, que les poubelles sont vidées deux fois par jour et que l’eau de la fontaine est nettoyée plusieurs fois par semaine.

Cependant, les week-ends restent problématiques reconnaît la Ville. Et puis, certains commerçants ne sortent par leurs poubelles au bon moment. “J’aimerais bien modifier l’heure des collectes pour qu’elle corresponde mieux avec les habitudes des commerçants, explique Fabian Maingain. Mais il faut voir cela avec Bruxelles Propreté et c’est extrêmement compliqué.”

Augmenter la mixité commerciale

Et puis, il y a le problématique de la mixité commerciale. “Lorsque Marion Lemesre (MR) était échevine du Commerce, un schéma de développement commercial avait été établi, rappelle David Weytsman. Des zones étaient définies pour répondre aux attentes des touristes et des habitants, pour faire du piétonnier un pôle d’attraction. Finalement, on ne s’en est pas servi, il y a toujours beaucoup de snacks et la Régie foncière n’a cassé aucun bail pour mettre d’autres enseignes.”

“Il y a du monde mais ce sont surtout des habitants du quartier, ajoute Yvan Vandebergh. On a personne d’Uccle et de Woluwe. Ils disent que c’est sale, qu’ils ne savent pas se garer mais si on regarde les commerces, on n’a pas de raison de venir. Cela ne va pas. On pourrait avoir des commerces plus mixtes et variés. Au centre-ville, cela doit être le piétonnier de tout Bruxelles.”

Actuellement, sur le piétonnier, deux cellules commerciales sont encore vides dont une appartient à la Régie foncière. “Nous cherchons un commerce de détail pour remplacer le magasin de chaussures, explique l’échevin du Commerce, Fabian Maingain (DéFi). Le MR semble cependant oublier qu’il existe une législation pour les baux et qu’on ne peut pas les casser comme ça. Nous avons travaillé sur les commerces autour de la Bourse également en faisant venir d’autres enseignes horeca de qualité. Sur le piétonnier, nous n’avons que 30% de cellules occupées par ce type de commerces.”

Fabian Maingain reconnait que le schéma de développement commercial a pris du retard. “Avec le covid, c’est plus compliqué. Nous allons présenté une nouvelle étude d’ici la fin de l’année pour qu’un plan soit mis en œuvre en 2022. En attendant, nous avons déjà lancé un appel à projet pour le bâtiment Continental à De Brouckère et nous espérons bien attirer une locomotive commerciale. Et puis, il y a le projet Games State avec des jeux d’arcade qui s’ouvre pour attirer des familles. Les galeries Anspach vont être améliorées aussi.” Le Continental, ou le bâtiment Coca-Cola pour les Bruxellois, est un symbole fort. Les candidats ont jusqu’au 13 décembre pour remettre leur projet pour un bail d’une durée de 50 ans.

En 2019, 11% des cellules commerciales étaient vides dans le périmètre du piétonnier soit 4 points de plus qu’en 2016. Fabian Maingain explique cette différence par les travaux. “Cela va changer et puis nous allons mettre l’accent sur la création de liaison entre les autres rues. La rue Sainte-Catherine va être aménagée en piétonnier. Il faudra refaire les abords de Brucity quand le chantier sera terminé. Cela devrait permettre de mettre en valeur des commerces de destination pour faire revenir toutes les catégories de clientèle.”

Encore embellir

Et pour l’embellissement, la Ville souhaite répondre favorablement à la demande des habitants de créer une vraie entrée au niveau de la place Fontainas. Une grande œuvre d’art devrait y prendre place. Quant au côté minéral souvent reproché à De Brouckère, à la Bourse ou à la Monnaie, on répond qu’il faut aussi des grands espaces pour des événements.

“Nous avons beaucoup investi dans cette zone, conclut le bourgmestre Philippe Close. Le privé aussi. En tout, cela représente près d’un milliard d’euros. Je vois aujourd’hui que des sociétés internationales comme Total ou Bank of New York veulent installer leur bureau sur le piétonnier. Des hôtels vont s’ouvrir. C’est un signe de réussite. Cependant, on peut toujours améliorer et nous devons rester attentifs à la mixité du quartier. Aujourd’hui, beaucoup d’expats avec un fort pouvoir d’achat s’y installent. Certains logements se vendent à plus de 5.000 euros du mètre carré. Il faut aussi qu’on conserve des habitations abordables. C’est important pour une ville.”

Vanessa Lhuillier