Des cyclistes contrôlés pour excès de vitesse sur le piétonnier

Ce mardi, lors d’une campagne de sensibilisation, la brigade cycliste de la police Bruxelles-Capitale-Ixelles a controlé 26 conducteurs sur le piétonnier du centre, rapporte nos confrères de Bruzz.

Un camion, une voiture, deux scooters et 22 vélos et trottinettes électriques ont été verbalisés pour excès de vitesse.

#strongtogether in pedestrian zones?

We fined 26 drivers this afternoon.

1 🚚

2 🛵

1 🚗

22 🚲🛴#workinprogress 🤝

Keep our pedestrians safe 🙏or the bill is 174 (!) euro ⚠️

👮🏽🚲👮‍♂️@zpz_polbru

©️Defender of #streetlivability

Video: ❌📝👎

Video: ✅ 👍 pic.twitter.com/Mx7NuDtXGz

— Fietsflik David Stevens 👮🏽‍♀️🚲👮‍♂️🇧🇪🇪🇺 (@DAVIDSTEVENS83) September 7, 2021