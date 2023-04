Le permis d’urbanisme octroyé pour la restauration des façades du Palais de Justice

Les fameux échafaudages y ont été placés il y a près de 40 ans.

Le permis d’urbanisme pour la restauration des façades et la mise en lumière du Palais de Justice a été délivré par la Région bruxelloise, annonce le secrétaire d’Etat bruxellois en charge du Patrimoine Pascal Smet et le secrétaire d’Etat à la Régie des Bâtiments Mathieu Michel. Il s’agit d’une première étape du projet de rénovation de l’extérieur du palais. Cette phase comprend la rénovation et le nettoyage de la partie avant de cet édifice classé coté place Poelaert, la mise en lumière des façades, divers aménagements de la cour d’honneur et la pose d’une grille de clôture ornementale afin de sécuriser l’accès du bâtiment.

Les fameux échafaudages y ont été placés il y a près de 40 ans. Selon Mathieu Michel, l’objectif est de les enlever pour 2030, année de bicentenaire de la Belgique.

Concrètement…

Concrètement, le permis d’urbanisme délivré vise la réalisation de divers travaux sur les façades ou encore la restauration intégrale et la remise en peinture des diverses menuiseries. D’autres travaux visant le réaménagement de la cour d’honneur sont aussi prévus et viendront compléter le projet de restauration. “Afin de renforcer la sécurisation du Palais de Justice et limiter ses accès, le placement d’une nouvelle grille de clôture s’inspirant directement de celle historiquement présente et aujourd’hui disparue est prévue sur le parvis du Palais de Justice. ”

Enfin, une mise en lumière soigneusement étudiée a été prévue dans le cadre des travaux de restauration. Cet éclairage scénographique vise à mettre en valeur les caractéristiques architecturales et esthétique du Palais de Justice et à révéler sa monumentalité dans la skyline bruxelloise une fois la nuit tombée. Pascal Smet annonce ainsi un éclairage “sobre et harmonieux qui s’adaptera progressivement au long de la nuit.”

Belga