Le parquet de Hal-Vilvorde ouvre une enquête pour fraude électorale à Meise et Dilbeek

Le parquet de Hal-Vilvorde a ouvert une enquête pour fraude électorale dans les communes de Meise et Dilbeek, a confirmé mardi la porte-parole du parquet, Ingrid Moriau. La ministre flamande de l’Intérieur, Hilde Crevits, avait indiqué plus tôt dans la journée au parlement flamand que les procurations électorales avaient également été saisies à Ninove (Flandre orientale) et à Alken (Limbourg), en plus des deux communes brabançonnes.

“Je peux confirmer que le parquet de Hal-Vilvorde a ouvert une enquête pour fraude électorale dans les communes de Meise et Dilbeek”, a expliqué la porte-parole, sans dévoiler plus d’informations à ce sujet. Selon Mme Crevits, l’Agence flamande pour les Affaires intérieures (ABB) a reçu quatre sollicitations des parquets relatives à l’utilisation des procurations dans la foulée du scrutin local du 13 octobre dernier, sans donner plus de détails. Le système de vote par procuration a fait l’objet de discussions aussi bien avant les élections qu’à l’issue de celles-ci.

Ce dispositif permet à des personnes indisponibles (pour cause de travail, de maladie, de séjour à l’étranger…) au moment de l’élection de malgré tout exprimer leur voix via une personne tierce qu’elles ont préalablement désignée. Des problèmes avaient déjà été observés en amont du scrutin. Entre autres, des employeurs qui ont décidé de ne pas donner de procuration à leurs employés, étant donné que le vote à l’échelle communale et provinciale n’est plus obligatoire en Flandre. Depuis l’annonce des résultats de ces élections, Ninove fait l’objet d’une attention particulière de la part de la justice qui tentera de déterminer combien de procurations ont éventuellement été falsifiées ou obtenues de manière frauduleuse.

