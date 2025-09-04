Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le parc Ouest va s’agrandir à Molenbeek

Le Parc Ouest est en pleine transformation. En travaux depuis deux ans, une nouvelle phase du chantier est en cours. Et la particularité du projet : les habitants participent directement à la construction de leur futur parc.

Reportage de Jim Moskovics, Béatrice Broutout et Pierre Delmée

Lire aussi :

Partager l'article

04 septembre 2025 - 18h05
Modifié le 04 septembre 2025 - 18h05
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales