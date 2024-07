Le pape François terminera sa visite par une eucharistie au Stade Roi Baudouin le 29 septembre

La célébration, multilingue, commencera à 10h00 et sera retransmise à l’international. Au début de l’eucharistie, le pape François béatifiera la Carmélite Anne de Jésus, décédée en 1621 à Bruxelles. “Un événement exceptionnel puisque les béatifications sont en principe effectuées par le pape François lors de célébrations à Rome”, rappelle la Conférence. Les personnes qui désirent assister à l’événement peuvent s’inscrire en ligne, individuellement, à partir du lundi 19 août à 10h00. Un lien sera alors activé sur le site officiel de la visite: visitedupape.be. Le ticket (gratuit) émis servira de billet d’entrée. “La possibilité de s’inscrire en groupe est actuellement à l’étude”, précise la Conférence des évêques de Belgique, qui promet des précisions “avant l’ouverture des inscriptions”.

Sur place, les participants devront être installés au stade à 08h30 au plus tard, insistent les prélats. Ceux-ci recommandent en outre d’emprunter les transports en commun pour rejoindre le stade. Les groupes sont encouragés à se déplacer en car. Un livret de messe leur sera distribué à l’arrivée. Le souverain pontife sera en Belgique du jeudi 26 au dimanche 29 septembre, dans le cadre du 600e anniversaire de la KU Leuven et de l’UCLouvain. Les deux universités louvanistes fêteront ce jubilé en 2025 et avaient invité le pape. François fera donc étapes dans les deux villes, ainsi que dans la capitale. La dernière visite d’un pape en Belgique remonte à 1995, lorsque Jean-Paul II était venu pour la béatification du père Damien, canonisé depuis lors.

Anne de Jésus est née le 25 novembre 1545 en Espagne. Elle fut une proche collaboratrice de Thérèse d’Ávila et contribua à réformer l’ordre des Carmélites. Après l’Espagne et Paris, elle se rendit en Belgique où elle fonda les monastères de Bruxelles, Louvain et Mons. Elle mourut à Bruxelles le 4 mars 1621.

Belga – Photo : Belga/Yves Herman