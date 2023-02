Le Palais de Justice sans échafaudage en 2030 ? Voici l’ambition de la Régie des Bâtiments

Depuis 1984, le Palais de Justice est indissociable de ses échafaudages. Celui-ci attend une rénovation qui n’a jamais été achevée. La Régie des Bâtiments souhaite voir les façades, côté place Poelaert, sans cette ferraille d’ici 2024.

Après plus de 40 ans, les plus anciens échafaudages doivent être restaurés avant même de pouvoir commencer les travaux sur le bâtiment actuel. L’objectif est d’achever la rénovation complète vers l’année 2030. À ce jour, il est simplement possible de l’imaginer, grâce au clip réalisé par RealVisuals, mandaté par la Régie des Bâtiments et Perspectiv architecten.

Il s’agit d’un modèle précis et mesurable, confectionné avec plus de 9 700 photos de drones de 21 mégapixels, 647 scans 3D haute résolution et 60 points relevés. Celui-ci comprend alors plus de 33 000 fichiers, totalisant 1.12 Tb, soit l’équivalent de 280 films. Ce modèle sera utilisé par les architectes et l’équipe de construction chargés de restaurer la star bruxelloise.

E.D – Photo : capture d’écran clip RealVisuals