Le Palais de Justice fouillé par la police suite à une alerte
Le Palais de Justice de Bruxelles a été inspecté par la police vendredi midi, a confirmé la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.
Selon les forces de l’ordre, il s’agissait d’une intervention à la suite d’une alerte, qui s’est finalement révélée infondée. Durant l’opération, l’accès au Palais de Justice a été interdit aux nouvelles entrées, a constaté Belga, tandis que les personnes présentes à l’intérieur du Palais ont pu poursuivre leurs activités. Une fois les vérifications terminées, l’entrée du bâtiment a été rouverte.
Belga