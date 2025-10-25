Passer la navigation
Le numéro d’appel 1722 activé

Le Service public fédéral Intérieur a activé samedi le numéro 1722, que les citoyens peuvent appeler pour obtenir l’aide des pompiers en cas de dégâts causés par une tempête ou des inondations, le numéro d’urgence 112 restant disponible pour les situations mettant la vie en danger.

L’Institut royal météorologique de Belgique (IRM) a émis une alerte pour des conditions météorologiques défavorables. Pour les dégâts liés à une tempête ou à l’eau nécessitant l’intervention des pompiers, il est possible d’introduire une demande via le guichet électronique www.1722.be ou d’appeler le 1722.

Utilisez de préférence le guichet électronique“, indique le SPF. “Les lignes téléphoniques peuvent parfois être saturées lorsque de nombreuses personnes appellent en même temps. Les pompiers examinent chaque situation individuellement et donnent la priorité aux personnes potentiellement en danger de mort“, précise-t-il.

Belga

25 octobre 2025 - 17h42
Modifié le 25 octobre 2025 - 17h42
 

