Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le nombre d’instructions judiciaires a presque doublé en un an

Le nombre de dossiers qui font l’objet d’une instruction judiciaire à Bruxelles a presque doublé en un an, rapporte lundi De Standaard.

Le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, avait promis, lors de sa prise de fonction plus tôt cette année, de sévir davantage contre toutes les formes de criminalités. La nouvelle approche se ressent dans les chiffres: le 23 décembre, le nombre d’instructions judiciaires menées par les magistrats bruxellois francophones s’élevait à plus de 3.600 en 2025 contre 2.140 l’année dernière. Côté néerlandophone, le nombre de dossiers est passé de 1.082 à 1.999 sur la même période.
La différence entre francophones et néerlandophones peut s’expliquer par un effectif considérablement inférieur pour les néerlandophones. Le tribunal francophone dispose de 17 juges d’instruction, contre cinq pour le tribunal néerlandophone.
Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales