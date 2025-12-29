Le nombre d’instructions judiciaires a presque doublé en un an

Le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, avait promis, lors de sa prise de fonction plus tôt cette année, de sévir davantage contre toutes les formes de criminalités. La nouvelle approche se ressent dans les chiffres: le 23 décembre, le nombre d’instructions judiciaires menées par les magistrats bruxellois francophones s’élevait à plus de 3.600 en 2025 contre 2.140 l’année dernière. Côté néerlandophone, le nombre de dossiers est passé de 1.082 à 1.999 sur la même période.

La différence entre francophones et néerlandophones peut s’expliquer par un effectif considérablement inférieur pour les néerlandophones. Le tribunal francophone dispose de 17 juges d’instruction, contre cinq pour le tribunal néerlandophone.