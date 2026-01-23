Le nombre d’entreprises de construction en baisse nette pour la première fois en dix ans

Le secteur de la construction a enregistré une baisse nette du nombre d’entreprises pour la première fois en dix ans, a indiqué vendredi la fédération sectorielle, Embuild, qui se base sur les chiffres du bureau d’information commerciale Trends Business.

Le nombre de starters a baissé de près de 7% alors que le nombre de cessations a augmenté de 4%. Parmi les cessations, le nombre de faillites a augmenté de 10%, précise Embuild.

Dans le secteur de la construction et de la rénovation résidentielles, le nombre de créations d’entreprises a diminué de 29% entre 2024 et 2025. “Alors que nous avons un besoin urgent de logements et que la rénovation résidentielle est cruciale pour la transition énergétique, nous voyons des entreprises de ces segments disparaître”, note l’administrateur délégué d’Embuild, Niko Demeester.

Les faillites ont augmenté de 17% dans le secteur de la construction et de la rénovation non résidentielles. La fédération souligne des difficultés structurelles dans les entreprises opérant dans la construction et la rénovation des bureaux, de bâtiments commerciaux et de projets industriels. “Nombre de ces entreprises sont confrontées à des retards d’investissement et à une demande très volatile”, précise Embuild.

Dans le secteur des infrastructures, le nombre de création d’entreprises a baissé de 22%, tandis que les cessations d’activités ont augmenté de 13% et le nombre de faillites a augmenté de 36%. D’après Embuild, l’incertitude quant aux futurs investissements publics et au timing des grands projets joue un rôle majeur à cet égard.

“Nous nous attendons à ce que l’année 2026 marque un léger revirement, mais à long terme, compte tenu de l’ampleur des travaux qu’il y a encore à effectuer dans notre pays, les perspectives de notre secteur sont bonnes”, souligne encore Niko Demeester.

