Les congrès de parti valident la participation au futur gouvernement bruxellois

Le président du MR et formateur Georges-Louis Bouchez a eu droit à un accueil triomphal à son arrivée à l’Albert Hall, quelques dizaines de minutes à peine après l’annonce de l’accord régional.

L’ambiance rappelait davantage le soir des élections de juin 2024 que les voeux d’il y a quelques semaines au Claridge, lorsque les libéraux semblaient inéluctablement renvoyés vers l’opposition.

Les traits quelque peu tirés après trois jours de conclave, “un rythme de travail décisif” selon lui, Georges-Louis Bouchez a néanmoins pris le temps détailler les grands principes de l’accord en matière d’emploi, de logement ou encore de sécurité. A l’applaudimètre, c’est toutefois la fin annoncée du plan de mobilité Good Move qui l’a emporté.

“Il y a une certaine satisfaction d’y arriver quand vous investissez beaucoup”, avait dit à son arrivée le président du MR. “Personne ne doit cependant se réjouir, ou être fier. L’accord n’occulte pas les 613 jours de honte pour la classe politique et nos institutions”, a-t-il complété.

En fin de soirée, les militants ont unanimement validé, à main levée et à l’aide de cartons sur lesquels figurait un grand oui, la participation du MR au futur exécutif régional. Ce vote marque officiellement le retour aux affaires régionales du parti libéral francophone qui en a été privé durant près de 22 ans dans la capitale.