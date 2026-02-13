Les congrès de parti valident la participation au futur gouvernement bruxellois
Les militants bruxellois du MR, réunis jeudi soir à Etterbeek, ont validé, à l’unanimité et sans la moindre surprise, la participation des libéraux francophones au futur gouvernement bruxellois.
Le président du MR et formateur Georges-Louis Bouchez a eu droit à un accueil triomphal à son arrivée à l’Albert Hall, quelques dizaines de minutes à peine après l’annonce de l’accord régional.
L’ambiance rappelait davantage le soir des élections de juin 2024 que les voeux d’il y a quelques semaines au Claridge, lorsque les libéraux semblaient inéluctablement renvoyés vers l’opposition.
Les traits quelque peu tirés après trois jours de conclave, “un rythme de travail décisif” selon lui, Georges-Louis Bouchez a néanmoins pris le temps détailler les grands principes de l’accord en matière d’emploi, de logement ou encore de sécurité. A l’applaudimètre, c’est toutefois la fin annoncée du plan de mobilité Good Move qui l’a emporté.
“Il y a une certaine satisfaction d’y arriver quand vous investissez beaucoup”, avait dit à son arrivée le président du MR. “Personne ne doit cependant se réjouir, ou être fier. L’accord n’occulte pas les 613 jours de honte pour la classe politique et nos institutions”, a-t-il complété.
En fin de soirée, les militants ont unanimement validé, à main levée et à l’aide de cartons sur lesquels figurait un grand oui, la participation du MR au futur exécutif régional. Ce vote marque officiellement le retour aux affaires régionales du parti libéral francophone qui en a été privé durant près de 22 ans dans la capitale.
Le CD&V valide
Le bureau de la section bruxelloise du CD&V a approuvé jeudi soir à l’unanimité l’accord de gouvernement régional conclu en début de soirée, a annoncé le député bruxellois et chef de file Benjamin Dalle.
Le CD&V est le plus petit des sept partis qui composent la nouvelle coalition derrière, côté néerlandophone, Groen, Anders et Vooruit.
Dans ce rôle linguistique, seuls trois postes du gouvernement sont légalement prévus. Le formateur Georges-Louis Bouchez (MR) a précisé que le CD&V ne se verra pas attribuer de poste au sein du nouvel exécutif. Une fonction qui permettra au CD&V “d’être invité au gouvernement” est annoncée, sans davantage de précision à ce stade.
Anders aussi…
Anders est le premier des sept partis de la nouvelle coalition bruxelloise à avoir approuvé sa participation jeudi soir. Le président des libéraux flamands Frederic De Gucht a d’abord reçu l’approbation du bureau du parti. Le congrès de la section bruxelloise du parti l’a ensuite approuvé à l’unanimité.
Quasi unanime chez Les Engagés
Les Engagés ont approuvé jeudi soir leur participation au futur gouvernement bruxellois par un vote quasi unanime de leurs militants, à l’issue d’un congrès organisé au Musée de la BD à Bruxelles. La motion a été adoptée à l’unanimité moins une voix, dans une ambiance marquée par les hourras et les acclamations.
Belga