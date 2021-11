Le monde de la nuit redoute le Codeco : “Pas question d’être à nouveau les dindons de la farce”

Selon lui, le CST n’a pas prouvé son efficacité. “Le CST est un leurre, il faut tester les gens“, martèle-t-il. Il plaide également pour davantage de moyens dans les hôpitaux et une meilleure ventilation dans les écoles. “Aujourd’hui nous avons la résultante de choix qui ont été faits, qui sont des mauvais choix et sur lesquels l’Horeca va payer un lourd tribut. Nous ne sommes pas prêts à nous laisser faire une fois de plus. Pas question d’être à nouveau les dindons de la farce.”

Un CST renforcé ?

Du côté de la Brussels By Night Federation, on plaide au contraire pour un CST renforcé excluant tests PCR et antigéniques. Seuls les vaccinés et les personnes guéries du Covid-19 pourraient ainsi avoir accès aux clubs de nuit. Selon Lorenzo Serra, co-fondateur de la fédération, demander un test PCR aux personnes vaccinées n’est pas la bonne solution. “Si vous mettez trop d’obstacles pour accéder aux soirées, cela revient à fermer l’établissement“, argumente-t-il. “De plus, on sait que les personnes vaccinées propagent beaucoup moins le virus“.

Pour ce représentant, il est en tout cas hors de question de fermer à nouveau le secteur. “Ce serait une catastrophe encore plus grande que si nous n’avions pas rouverts. À présent les gens, ont mis en place leurs réservations et ont investi beaucoup d’argent. Ils ne tiendraient plus face à une nouvelle fermeture“.

À noter qu’aucune décision n’a encore été prise, le gouvernement n’étant pas lié aux recommandations du Gems. Il faudra attendre mercredi pour connaître les prochaines mesures.

La Rédaction – Photo : Belga