Le métro 1 interrompu en soirée entre Joséphine-Charlotte et Stockel dès lundi

La signalisation des lignes de métro 1 et 5 sera remplacée entre le 23 septembre et le 22 octobre. Le métro sera uniquement interrompu, entre Joséphine-Charlotte et Stockel, du lundi au jeudi à partir de 21h15. Des bus de remplacement seront mis en place pour assurer la liaison sur le tronçon non desservi.

La signalisation des lignes de métro 1 et 5 date de 1976 et nécessite aujourd’hui d’être modernisée pour s’adapter à l’évolution du trafic des métros : nouveaux véhicules, plus nombreux, plus de fréquences. De plus, les lignes de métro 1 et 5 sont particulièrement remplies sur leur tronçon commun en heure de pointe. Or, il n’est plus possible avec la signalisation actuelle de diminuer l’intervalle entre deux métros pour pouvoir encore augmenter les fréquences.

Les travaux de renouvellement de la signalisation de sécurité ont débuté en 2020. Ils s’effectuent essentiellement de nuit lorsque le réseau de métro « dort » entre 1h et 5h du matin, afin de perturber le moins possible le service offert aux voyageurs. Aujourd’hui il est nécessaire de tester cette nouvelle signalisation. Pour ce faire, l’interruption de nuit ne suffit plus.

Une nouvelle phase de travaux débute le lundi 23 septembre. Les métros seront interrompus sur la ligne 1 entre les stations Joséphine-Charlotte et Stockel du lundi au jeudi, après 21h15. Les travaux sont planifiés jusqu’au mardi 22 octobre.

Des navettes de bus seront mises en service entre les stations Merode et Stockel. Les lignes de bus 42 et 45 seront prolongées depuis Roodebeek jusqu’à Merode afin de renforcer le service de navettes.

La rédaction – Photo : BX1