Euro Hockey League : le Léopold finit 5e grâce à sa victoire face à la Gantoise

Le Léopold a remporté 4-1 son match de classement face à La Gantoise pour terminer à la 5e place de l’Euro Hockey League (EHL), dimanche, à Amstelveen, aux Pays-Bas. Les deux clubs belges avaient été éliminés vendredi en quarts de finale. Les Ucclois avaient été sortis par les Allemands du Rot Weiss Cologne (3-2) et les champions de Belgique gantois par les futurs finalistes néerlandais de Kampong (2-1).

Il n’y a pas eu de suspense dans ce duel 100% belge entre le leader du championnat de DH et les Buffalos, 3e, qui comptent 11 points de retard sur le Léo à quatre journées de la fin de la phase régulière. Un doublé de Tom Boon dans le 1er quart-temps (1e sur pc et 13e) et un autre de Gaspard Baumgarten avant le repos (29e et 30e) ont permis aux Bruxellois de mener 4-0 à la mi-temps. Les joueurs de Pascal Kina ont sauvé l’honneur en fin de partie via Timothée Clément (54e), mais rentrent déçus avec une modeste 7e place finale.

Les deux clubs belges auront maintenant sept jours pour digérer leur week-end européen et se concentrer sur leur objectif en ION Hockey League, soit la reconduction de leur titre pour les Gantois et la conquête d’un 29e sacre pour le Léo, déjà assuré des play-offs. Lundi, la finale de l’EHL mettra aux prises le champion des Pays-Bas de Pinoké et ses trois hockeyeurs belges (Alexander Hendrickx, Florent Van Aubel et Sébastien Dockier) face à l’autre club néerlandais de Kampong. En demi-finales, les tombeurs de La Gantoise ont en effet émergé aux shoot-outs (3-2) face à Cologne, finaliste des deux dernières éditions. Les champions d’Allemagne, menés 4-1 à la mi-temps, avaient réussi à inverser la tendance en seconde période et arracher un partage 5-5 dans la dernière minute de jeu.

