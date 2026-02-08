Le Léopold bat le White Star (8-1) en finale du championnat de hockey en salle

Le Léopold a décroché son 5e titre consécutif de champion de Belgique messieurs de hockey en salle, le 8e trophée de son histoire, dimanche au Belleheide Center de Roosdaal. Dans une finale 100 pc bruxelloise, le Léopold a battu le White Star 8-1. Le marquoir indiquait 3-1 à la mi-temps.

Philippe Simar a indiqué la voie à suivre pour les champions d’Europe en ouvrant le score après 30 secondes de jeu seulement. Gaëtan Dykmans a égalisé quelques instants plus tard sur stroke, mais à nouveau Simar et Dylan Englebert ont permis au Léopold d’atteindre la mi-temps avec un avantage de deux buts. Simar a accentué l’écart dans le 3e quart-temps. Dans la dernière période

Victor Lockwood, Tanguy Zimmer, un 4e but de Simar et Tom Degroote ont clôturé la finale victorieuse des hommes de Christophe Moraux.

En demi-finales samedi, le Léopold, en tête à l’issue de la phase classique du championnat, avait pris la mesure 5-4 de Namur, tandis que le White Star avait écarté l’Amicale Anderlecht 6-4.

Il s’agit du 8e sacre national en salle pour le club de l’avenue Dupuich, le 5e de rang après 2022, 2023, 2024 et 2025, les trois autres titres ayant été inscrits au palmarès des Ucclois en 1989, 2003 et 2004.

Plus tôt dans l’après-midi, l’équipe féminine du Waterloo Ducks a décroché son 6e trophée, le 3e de rang en battant le Léopold 4-3.

Belga