Le Kunstelfestivaldesarts ouvre ses portes ce vendredi soir aux Halles de Schaerbeek

Le Kunstenfestivaldesarts (KFDA) ouvre ses portes vendredi avec une fête gratuite aux Halles de Schaerbeek. L’événement international se déroulera jusqu’au 1er juin dans plusieurs endroits de Bruxelles avec un point de chute central, le KVS, rue de Laeken.

Le festival mise sur le caractère international de la ville où 128 nationalités se côtoient. “Si le KVS est le lieu central pour les artistes et le public, le KFDA est avant tout un festival nomade, qui se déroule dans toute la ville“, a expliqué le directeur artistique, Dries Douibi. Comme au WIELS à Forest, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles au Mont des Arts, ou dans “des lieux exceptionnels comme l’ancien cinéma abandonné Movy Club à Forest“, l’un des plus anciens cinémas de quartier de la Région. “Nous essayons ainsi de faire appel à la diversité du tissu bruxellois et de la faire résonner avec notre programme artistique.”

Le programme présente au public 36 projets, dont 27 pour la première fois. Ces 27 projets sont “des premières mondiales, avec des artistes locaux et internationaux qui sont présents et travaillent à Bruxelles depuis un certain temps, comme la Brésilienne Lia Rodrigues. Cette dernière collaborera pour la première fois dans l’histoire du festival avec la Zinneke Parade, la biennale du folklore bruxellois“, a souligné M. Douibi. Le programme est disponible sur le site internet du festival: kfda.be.