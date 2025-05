Le jugement du procès “Clinique” reporté au 26 mai

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reporté vendredi matin le prononcé de son jugement dans le procès “Clinique”, relatif à un trafic de drogue à Anderlecht, au 26 mai prochain à 10h00.

Le jugement n’a pas pu être finalisé à temps en raison d’une incapacité de travail d’un magistrat. Vingt-deux jeunes hommes sont prévenus dans ce dossier pour appartenance à une association de malfaiteurs active dans le trafic de cocaïne et de cannabis autour de la place Clemenceau à Anderlecht entre 2023 et 2024.

Les débats dans cette affaire ont eu lieu en avril dernier. La procureure a ciblé quatre dirigeants d’une association de malfaiteurs, contre lesquels elle a réclamé des peines de six à dix ans de prison. Elle a également ciblé quatre “petits dirigeants”, contre lesquels elle a réclamé des peines de quatre à six ans de prison. Enfin, elle a pointé 14 membres de l’association, contre lesquels elle a requis des peines de deux ans à 50 mois de prison.

Cette enquête initiée en 2023, au nom de code “Clinique”, comme une rue d’Anderlecht proche de la place Clemenceau, a mené à l’arrestation de plusieurs individus après trois vagues de perquisitions en janvier, avril et mai 2024, notamment rue de Douvres, rue Brogniez et rue de Tamines à Anderlecht et à Saint-Gilles.

Au total, 22 hommes ont été renvoyés devant le tribunal. Ceux-ci doivent répondre d’avoir appartenu à une association de malfaiteurs active dans la vente de cannabis et de cocaïne en rue, mais aussi, pour certains, de détention illégale d’armes à feu, de coups et blessures et de traitement inhumain.

Selon l’enquête, des actes de représailles violents ont été commis entre les membres de l’association dès qu’il existait la moindre suspicion de vol de drogue ou d’argent.

