Le jugement de l’affaire Ouassim et Sabrina rendu le 5 décembre

Le jugement sera rendu le 5 décembre prochain devant le tribunal de police de Bruxelles, dans l’affaire Ouassim et Sabrina. Mardi, le parquet et la défense ont requis et plaidé l’acquittement des trois policiers prévenus pour homicide involontaire. Le 9 mai 2017, Ouassim et Sabrina circulaient à moto dans Bruxelles. Ils ont tenté d’échapper à une patrouille de police qui voulait les contrôler, puis ont percuté une seconde voiture de police qui s’était mise en travers de la route. Ouassim est mort sur le coup, Sabrina est décédée peu de temps après son admission à l’hôpital.

Pour le procureur comme pour la défense, l’unique responsable de l’accident est Ouassim, qui a pris des risques pour fuir le contrôle, et ce malgré le fait qu’il n’était pas seul, sa fiancée étant passagère. Selon eux, les policiers n’ont, de leur côté, pas usé de la force de manière disproportionnée en choisissant de prendre en chasse la moto. Pour les avocats de la partie civile, qui représentent les familles du jeune couple victime, cette course était bien disproportionnée et donc injustifiée, car les policiers auraient pu choisir de verbaliser le conducteur plus tard, ayant relevé le numéro de plaque. L’accident d’Ouassim et Sabrina est survenu le 9 mai 2017 vers 21h30 au niveau de l’avenue Louise à Bruxelles.

Quelques minutes plus tôt, une patrouille de police avait repéré le deux-roues au niveau de la place Flagey à Ixelles et avait constaté qu’il roulait à une vitesse excessive, avait omis de mettre son clignotant à un virage et que ses occupants ne portaient pas les chaussures réglementaires pour circuler à moto. La patrouille a intimé au conducteur de s’arrêter, mais ce dernier a refusé d’obtempérer. Les deux policiers en voiture ont alors pris le motocycliste en chasse et ont débuté une course-poursuite au niveau de la place Poelaert, en direction de l’avenue Louise. Un autre policier, au volant d’une camionnette de la brigade canine de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, a entendu parler de la course-poursuite dans sa radio.

Étant à proximité, il a décidé de prêter main forte à ses collègues et s’est positionné en biais sur la bande de droite à la sortie du tunnel Bailli, à hauteur de l’avenue Louise. Ouassim, arrivant à vive allure, n’a pas pu éviter la camionnette et l’a percutée de plein fouet. Le jeune homme de 24 ans est décédé sur le coup. Sa passagère, Sabrina, âgée de 20 ans, a été emmenée à l’hôpital dans un état grave. Elle y est décédée durant la nuit.

Belga

Lire aussi : Affaire Ouassim et Sabrina : l’acquittement requis pour les policiers

Lire aussi : “Il y a des zones d’ombre” dans la mort d’Ouassim et Sabrina