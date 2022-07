Le gouvernement fédéral adopte son plan de lutte contre la pauvreté et les inégalités

Le gouvernement fédéral a approuvé, vendredi en conseil des ministres, un plan de lutte contre la pauvreté et les inégalités rassemblant plus de 140 mesures portées par l’ensemble des membres du gouvernement, annonce la ministre en charge de la lutte contre la pauvreté, Karine Lalieux (PS).

Le plan vise à répondre à trois grands objectifs : détecter et prévenir précocement la pauvreté, utiliser l’emploi comme levier de lutte contre la pauvreté et les inégalités en encourageant la participation active au marché du travail et garantir l’accès aux droits et l’inclusion de tous via la lutte contre le non-recours.

À l’instar du Plan fédéral Handicap, approuvé il y a tout juste un an, ce nouveau plan Pauvreté est le fruit d’un travail collégial, qui témoigne de l’engagement de chaque ministre fédéral à être un acteur de changement face à ces enjeux de société, assure la ministre.

Mesures concrètes

Plusieurs mesures concrètes sont incluses dans le plan : la numérisation des plans de remboursement afin de rompre le cercle vicieux d’amendes de plus en plus élevées en cas de non-paiement ; étudier la possibilité de maintenir les droits dérivés dans le cadre du retour à l’emploi, c’est-à-dire le maintien par exemple de tarifs sociaux, de tarifs mobilité, de tarifs numériques ; permettre le cumul temporaire des revenus du travail et des allocations sociales, lors de la transition entre l’inactivité et l’emploi ; organiser un croisement entre les données du SPF Finances et celles de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale afin de prévoir l’inscription de notifications sur les avertissements extraits de rôle concernant les droits existants en cas de revenus insuffisants et les données utiles pour l’ouverture aux droits ; prendre des mesures ciblées pour améliorer l’accessibilité financière de certains médicaments ; faire don de biens confisqués par l’administration des douanes et accises à des acteurs de lutte contre la pauvreté.

“Je sais que je peux compter sur chaque ministre pour concrétiser les mesures relevant de ses compétences. Pour ma part, en tant que coordinatrice, je présenterai le plan aux entités fédérées en septembre, lors de la prochaine conférence interministérielle, afin d’identifier les synergies possibles entre les niveaux de pouvoir“, ajoute la ministre Lalieux, citée dans le communiqué.

