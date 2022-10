Le gouvernement bruxellois approuve une réforme des titres-services : les tarifs vont augmenter

En raison de l’inflation, la Région bruxelloise débourse plus de quatre euros en plus par titre-service par rapport à 2016. Cela se répercutera dès 2023 sur les prix de ces titres-services.

Le gouvernement bruxellois a approuvé ce jeudi une réforme des titres-services, l’un des points de tension lors de la confection du budget de la Région bruxelloise pour l’année 2023.

Le gouvernement cherchait en effet une solution pour éviter une hausse importante des tarifs de titres-services, tout en évitant un trou dans le budget, vu la hausse des montants d’intervention régionale. En effet, si la Région déboursait près de 13 euros pour un titre-service en 2016 (ajoutés aux 9 euros dépensés par le citoyen), ce montant est passé à plus de 17,50 euros en 2022 et, selon les prévisions du Bureau de plan, ce montant pourrait grimper à plus de 19 euros.

Face à cette inflation, le gouvernement a donc songé à une réforme du système des titres-services. Il a finalement été décidé d’augmenter le prix de 300 premiers titres-services utilisés chaque année de 9 à 10 euros. À partir du 301e titre-service, le prix passera à 12 euros (contre 10 euros actuellement).

Une exception est faite pour les ménages en situation de handicap ou les familles monoparentales qui pourront bénéficier de 1 000 titres-services par an au prix de 10 euros.

L’objectif de ces hausses de prix et de cette réforme est de maintenir le travail de près de 27 000 travailleuses et travailleurs du secteur, tout en améliorant la formation et les fins de carrière des aides-ménagères. Un meilleur encadrement sera également prévu pour éviter les cas de fraudes de la part des utilisateurs des titres-services et les situations de harcèlement ou de violence. En prime, le gouvernement demande que les sociétés proposent des contrats de travail de minimum 20 heures par semaine.

Enfin, la Région demande qu’une concertation interfédérale soit menée autour du travail des travailleuses et travailleurs du secteur.

