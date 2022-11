Le gouvernement a tranché : Christophe Slagmuylder est nommé directeur général de Bozar

INFO BX1 | Il avait été proposé par le conseil d’administration de Bozar à la ministre des Institutions culturelles.

Son nom avait été proposé par le conseil d’administration de Bozar, au mois d’octobre, à la ministre des Institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib (MR) : c’est bien Christophe Slagmuylder qui a été nommé par le gouvernement, réuni en conseil des ministres ce vendredi, nous confirme Elke Pattyn, directrice communication de la ministre. L’homme, âgé d’une cinquantaine d’années, dirigeait jusqu’ici le Wiener Festwochen, le Festival de Vienne.

“Je me félicite de voir à la tête de Bozar Christophe Slagmuylder : historien de l’art, directeur artistique, bruxellois“, nous indique Hadja Lahbib ce vendredi, “il a déjà une affinité particulière avec l’institution. Ses qualités sont largement reconnues, comme en témoigne son élection à l’unanimité par le conseil d’administration. Sous sa direction et en étroite concertation avec le comité de direction et le conseil d’administration, Bozar continuera à se développer en tant que projet culturel et artistique de haut niveau. Un projet rassebleur, qui fait battre le coeur de Bruxelles et fait rayonner la culture dans toute l’Europe et bien au-delà. Je me réjouis de travailler avec lui“.

► Article | Christophe Slagmuylder proposé comme directeur général de Bozar (19/10/2022)

La nomination de Christophe Slagmuylder doit désormais faire l’objet d’un arrêté royal, confirme Bozar, qui nous précise qu’il se trouve encore pour l’instant à Vienne, et qu’il ne rentrera en fonction qu’au printemps prochain.

Une importante phase de sélection

En octobre, le même cabinet nous indiquait que “sa nomination est le résultat d’un processus de sélection extrêmement rigoureux, lancé après le décès soudain de la précédente directrice générale“, Sophie Lauwers, décédée en mai dernier.

Christophe Slagmuylder avait été sélectionné, à l’unanimité, parmi trente candidatures soumises au conseil d’administration de Bozar.

ArBr – Photo : Facebook / Christophe Slagmuylder