Expos, concerts, podcasts : Bozar présente sa saison 2024-2025

Expositions, concerts, performances, cinéma, ou encore podcasts: Bozar a présenté mardi sa saison 2024-2025, “A room full of voices”, qui allie vision artistique renouvelée et formats innovants.

Pour cette nouvelle saison, voulue interdisciplinaire et “polyphonique”, l’institution culturelle introduit de nombreux formats. “L’expérience musicale sera complètement revisitée lors de ‘Staging the concert’, où arts visuels et musique dialoguent, tandis que ‘Concert Croissant’ invitera le public sur la scène de la salle Henry Le Bœuf, au plus près des musiciens.” Chaque dernier jeudi du mois, les portes du Palais seront grandes ouvertes pour accueillir les nocturnes pluridisciplinaires “Bozar All over the P(a)lace“.

L’expérimentation se poursuivra avec “Bozar Arcade”, un lieu consacré aux jeux vidéos, tandis que la musique électronique sera programmée dans la salle Terarken, entièrement rénovée et repensée. Des performances auront lieu chaque mois dans le Hall Horta, qui sera réaménagé d’ici le printemps 2025 “pour en faire un lieu d’accueil et de rencontre chaleureux“.

Le cinéma fera par ailleurs son retour au Palais avec l’inauguration d’une nouvelle salle intimiste de 75 places: “Le 23”. L’amour et les couples d’artistes seront mis à l’honneur cette saison. Bozar démarre en force le 20 septembre prochain, “avec les chefs-d’œuvre des artistes emblématiques Hans/Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp, figures centrales de l’art abstrait du 20e siècle“. Bozar et Iota Production ont ainsi conçu une série inédite de podcasts en six épisodes, consacrée à l’histoire de ce couple.

À partir du 12 octobre, l’exposition “Love is Louder” explorera les “multiples facettes de l’amour, ses tensions et ses différents visages”, à travers le travail de plus de 80 artistes (inter)nationaux.

