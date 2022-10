Christophe Slagmuylder proposé comme directeur général de Bozar

Le conseil d’administration de Bozar a proposé, mardi, à la ministre des Institutions culturelles fédérales, la désignation de Christophe Slagmuylder comme directeur général de Bozar.

Cette nomination est le résultat d’un processus de sélection extrêmement rigoureux, lancé après le décès soudain de la précédente directrice générale, indique dans un communiqué le cabinet d’Hadja Lahbib, ministre des Institutions culturelles fédérales.

Le nouveau directeur a été choisi, à l’unanimité, parmi 30 candidats. Cette nomination doit encore être soumise pour approbation au conseil des ministres. Christophe Slagmuylder pourra ensuite poursuivre, avec l’ensemble du comité de direction, le développement et la mission de Bozar.

“Nous avons confiance dans le fait qu’il s’agit d’un bon choix pour porter le Palais des Beaux-Arts vers de nouveaux horizons toujours plus passionnants”,commente Isabelle Mazzara, au nom du conseil d’administration de Bozar. “Son projet caractérise Bozar comme un espace multidisciplinaire qui met en perspective l’héritage historique et la création contemporaine. Un espace rassembleur, de rencontres, de participations et de réflexions, à Bruxelles, en Europe et dans le Monde. Un projet lisible et cohérent pour contribuer au développement d’une société durable, inclusive et égalitaire à travers des processus créatifs et artistiques.”

La rédaction – Photo: Facebook/Christophe Slagmuylder