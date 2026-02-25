Le film belge “Dust” sort aujourd’hui : “Arieh Worthalter a appris à parler avec l’accent de Flandre occidentale”

Dust, l’un des films-événements de ce début d’année, sort en salles aujourd’hui. Un drame réalisé par Anke Blondé et porté par plusieurs acteurs bruxellois. Dans la sélection pour l’Ours d’or, le film a été présenté à Berlin il y a quelques jours. BX1 a pu rencontrer l’équipe du film.

Deux entrepreneurs visionnaires voient, à la fin des années 1990, leur empire s’effondrer lorsqu’une fraude est rendue publique. Lors de leur dernier jour de liberté, ils tentent, séparément, de faire face à leurs responsabilités. “Pour moi, l’implosion d’une entreprise et de ces deux hommes, c’est un peu comme regarder les étoiles“, compare Angelo Tijssens, le scénariste. “Elles sont toujours brillantes, mais elles sont déjà mortes. On voit juste l’effet d’après, cette dernière lumière, cet effort final qui, dramaturgiquement, démarre l’histoire. Car on sait qu’il n’y a pas de retour“.

Ce long métrage a été essentiellement tourné en Flandre et porté par un duo d’acteurs, dont Arieh Worthalter, déjà récompensé de trois Magrittes et d’un César. Il offre ici une nouvelle facette de son talent : “Avec Arieh, on a beaucoup discuté de comment il se comporterait, il bougerait, il parlerait“, raconte Anke Blondé, la réalisatrice. “Arieh a appris à parler avec l’accent de Flandre occidentale et quelle profondeur donner à sa voix dans cette situation“.

Pour concrétiser ce thriller psychologique, la réalisatrice et le scénariste ont mis neuf ans. “On a eu beaucoup de “non” de la part de beaucoup de commissions“, justifie Anke Blondé.

Le film, qui sort aujourd’hui, a été présenté en compétition au dernier festival de Berlin.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, interviews de Jessica Matthys