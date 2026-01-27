Le festival Anima fête sa 45e édition avec près de 300 films et animations

“Pour cette 45e édition, on a décidé de faire ce qu’on fait le mieux, c’est-à-dire montrer des films, des avant-premières, des reprises”, déclare le codirecteur du festival, Nicolas Moins, mardi lors de la présentation de l’événement à Flagey. “Il y aura aussi pour la première fois une séance surprise”.

Le film de clôture sera “All you need is kill” du Japonais Ken’ichirô Akimoto, le nouveau long métrage du Studio 4°C.

L’édition 2026 propose 289 films issus de 42 pays, dont 15 avant-premières. Il y aura aussi, entre autres, des compétitions nationales et internationales de courts et longs métrages, un focus sur l’Irlande, et toute une série d’animations, dont une première bourse aux affiches.

Le festival propose aussi une exposition retraçant les 45 ans de l’histoire d’un événement qui a vu le jour en 1982 sous le nom des Rencontres du cinéma d’animation. L’exposition sera visible au Marni et permettra aussi de voir des archives vidéo de la Sonuma et de la VRT.

Une autre exposition, visible à Flagey, fera entrer les visiteurs dans les coulisses du film “Le secret des mésanges”, d’Antoine Lanciaux, “un coup de coeur de toute l’équipe du festival”.

Belga