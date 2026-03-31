Le double saut d’index devrait rapporter 1,2 milliard d’euros à l’État

Les deux sauts d’index partiels prévu par le gouvernement Arizona (N-VA, MR, Les Engagés, CD&V et Vooruit) feront économiser 1,2 milliard d’euros à l’État à l’horizon 2030, écrivent mardi L’Echo et De Tijd. Les quotidiens économiques ont pu consulter les estimations transmises la semaine dernière par le Bureau du plan aux interlocuteurs sociaux, réunis au sein du Conseil central de l’économie (CCE) et du Conseil national du travail (CNT).

L’exécutif entend plafonner l’indexation sur les allocations de plus de 2.000 euros et les salaires dépassant de 4.000 euros bruts. Cette double mesure engendrera une baisse du revenu disponible des ménages de 0,35% et de la consommation de 0,13%. L’effet sur la croissance du PIB (-0,02%) et de l’emploi (0,07%) resterait cependant limité.

Du côté du budget, le Bureau du plan estime le manque à gagner pour l’État à plus d’un milliard d’euros (922 millions d’euros d’impôts directs et 164 millions de cotisations sociales). Cette baisse des recettes est néanmoins largement compensée par une diminution des dépenses estimée à 2,4 milliards d’euros.

La majorité espère que le mécanisme pourra entrer en vigueur le 1er juin. La semaine passée, elle avait cependant dû reporter le vote de la loi-programme qui prévoit ces sauts d’index dans l’attente de l’avis des deux organes de concertation sociale. Cet avis devrait être entériné ce mardi.

Dans ses estimations, le Bureau du plan n’a pas intégré le report de l’entrée en vigueur de la mesure d’avril à juin.

Belga