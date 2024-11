Le distributeur de cadeaux Saintnicolis fait son retour du 6 au 30 novembre

Ces distributeurs gérés par bpost permettent aux enfants d’envoyer directement leur lettre à Saint-Nicolas et de recevoir des cadeaux.

Le distributeur de cadeaux Saintnicolis de bpost fait son retour dans 15 villes belges du 6 au 30 novembre. Le distributeur de colis fera escale dans des lieux stratégiques partout en Belgique. Centres commerciaux, cinémas Kinepolis et gares principales ont été choisis pour leur accessibilité, permettant au plus grand nombre de familles et d’écoles maternelles et/ou primaires de s’y rendre, précise bpost. Parmi les endroits choisis, on retrouve notamment le shopping Rive Gauche à Charleroi (8 et 9 novembre), la gare de Namur (13 et 14), les Kinepolis de Bruxelles et de Braine-l’Alleud (16 et 17), le shopping Médiacité à Liège (22 et 23), le Docks Bruxelles (22 et 23), l’Espace Arlon (22 et 23), et les Grands Prés à Mons (29 et 30).

Les cadeaux sont offerts par plusieurs partenaires de bpost. Outre ce distributeur spécial, bpost gère comme chaque année le secrétariat de Saint-Nicolas. Tous les enfants désirant envoyer une lettre peuvent le faire à l’adresse suivante jusqu’au 15 décembre: Saint-Nicolas, rue du Paradis 1, 0612 Ciel. Toutes les lettres postées seront ensuite traitées et une réponse écrite du Grand Saint sera renvoyée.

Belga