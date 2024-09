Le “CUBE”, un nouvel espace entièrement dédié aux jeunes à Saint-Gilles

Étendu sur quelque 1.200 mètres carrés, cet espace participatif d’expression artistique, culturelle, sportive ou encore citoyenne ouvrira ses portes aux jeunes Saint-Gillois âgés de 15 à 26 ans dès fin octobre.

CUBE pour “Centre UrBain d’Expression”, ce nouveau lieu entièrement dédié aux jeunes a été dévoilé mercredi après-midi à la presse. Danse, boxe, guitare, expression artistique ou tout simplement lieu de rencontre, ce projet s’est installé dans un ancien garage transformé et équipé situé au 49 rue Hollande, au cœur du quartier Porte de Hal. “Dès 2018, le projet a été développé dans un lieu temporaire sur l’avenue Fonsny, dans le but de tester plusieurs dynamiques”, explique Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles, pour qui cet investissement témoigne de l’engagement concret de la commune envers sa jeune population.

Entre-temps, la commune a acquis cet ancien garage, qui accueille désormais une salle polyvalente, un espace sport, un foyer aménagé, une zone “arts et scène” dotée de matériel d’enregistrement, un nouveau point “Infos Jeunesse” de la commune, ainsi que les bureaux du service Jeunesse. Le déménagement officiel est prévu pour octobre 2024. Les activités proposées au CUBE varieront et se programmeront en fonction des demandes et intérêts des jeunes. Ceux-ci pourront donc s’y rendre tant pour des cours de sport (boxe masculine et féminine, fitness, danse, lutte, etc.) ou de musique, que pour assister à une série d’événements organisés régulièrement dont des concerts et des ciné-débats.

Ils pourront également y accéder lors de créneaux “d’accès libres” – que ce soit pour créer du lien ou profiter de divers équipements mis gratuitement à leur disposition. S’inscrivant dans le cadre du programme régional de la politique de la ville (PDV), la rénovation du CUBE s’élève à 3.230.000 d’euros, couverts à 51% par les subsides régionaux de la PDV et à 49% par la commune de Saint-Gilles.

Belga – Photo : projet du CUBE Brussels