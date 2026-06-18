Le cube bleu “Prodigy12” sur la place De Brouckère suscite des crispations

Les passants de la place De Brouckère, dans le centre de Bruxelles, peuvent découvrir depuis plusieurs jours un gigantesque cube bleu. Cette installation, baptisée Prodigy12, est destinée à un spectacle immersif du 19 juin au 23 août. L’initiative ne plaît toutefois pas à certaines organisations citoyennes, qui évoquent une privatisation de l’espace public.

Le pavillon, déjà installé durant le printemps à la Porte de la Villette à Paris, dévoile à l’intérieur des écrans LED à 360 degrés permettant aux “visiteurs d’entrer dans un autre monde“. Ceux-ci, après s’être acquitté d’un billet entre 15 et 29 euros, sont accueillis par Twelve, un personnage virtuel, et peuvent profiter d’un spectacle avec des musiciens et une danseuse qui donnent vie à l’histoire.

“Les gens ne se contentent pas de regarder un écran. Ils pénètrent physiquement dans un univers et ont l’impression de faire eux-mêmes partie du film“, affirment les organisateurs.

“Nous ne voulons pas envahir Bruxelles, mais au contraire créer un lien entre la ville, ses habitants et la technologie“, promettent-ils encore.

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Le collectif citoyen Platform Pentagone a, pour sa part, dénoncé sur les réseaux sociaux cet “énorme cube bleu“, évoquant une projection de “ville idéale (…) qui se passe de ses habitants et déplace le débat public vers un spectacle payant“. “Ils paient, ils ont donc tous les droits et l’habitant, aucun“, a-t-il encore clamé.

La porte-parole de l’association, Isabelle Marchal, pointe même sur Bruzz un risque de commercialisation de l’espace public. “Regardez les événements organisés comme Hangar au Parc du Cinquantenaire et au Bois de la Cambre. La fête donnée par l’ambassadeur des États-Unis au Cinquantenaire ne pose apparemment aucun problème non plus“, a-t-elle déploré.

Le Bral, le mouvement urbain pour Bruxelles, a également désapprouvé cette installation pour plus de deux mois dans le centre de la capitale.

Belga – Photo : Facebook Platform Pentagone