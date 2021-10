Le CST entre en vigueur ce vendredi

À partir de ce vendredi 15 octobre, le Covid Safe Ticket (CST) élargi est d’application en région bruxelloise pour se rendre dans différents lieux et à divers événements. Approuvé la semaine dernière par le Parlement bruxellois, le CST est instauré pour une durée de trois mois, jusqu’au 15 janvier 2022 donc.

Le Covid Safe Ticket, version belge du certificat sanitaire européen, vise à protéger la santé des citoyens et citoyennes alors que les indicateurs de l’épidémie restent élevés à Bruxelles. Son but est aussi maintenir ou relancer la vie économique et sociale, plusieurs secteurs ayant été fortement affectés par la crise.

Pour rappel, le CST est obligatoire à partir de 16 ans dans l’horeca (sauf à l’extérieur), les dancings et les discothèques, les clubs de sport et de fitness (hors cadre scolaire), les foires commerciales et congrès, les structures appartenant au secteur culturel, festif et récréatif ainsi que les établissements pour personnes vulnérables. Le CST sera par ailleurs exigé dès 12 ans pour participer à un événement de masse (à partir de 50 personnes en intérieur et 200 personnes à l’extérieur) et dans des établissements de soins bruxellois (maisons de repos (MR), maisons de repos et de soins (MRS) et lors de visites de patients hospitalisés.)

En dessous des jauges fixées, l’organisateur de l’événement a le choix d’instaurer le CST ou non.

Le CST ne peut en revanche pas être demandé dans la sphère privée, les services et transports publics, les activités éducatives, le lieu de travail, les magasins et centres commerciaux.

Pour obtenir le précieux sésame, il faut disposer d’un certificat soit de vaccination complète datant de plus de 13 jours, soit de rétablissement remontant à moins de 180 jours ou encore détenir un test de dépistage négatif (moins de 48 heures pour un PCR et moins de 24 heures pour un antigénique).

Tous les certificats sont téléchargeables via l’application CovidSafe.be ou via le site MaSanté. Sur demande, le certificat de vaccination peut être envoyé via la poste en appelant le centre d’appel au 02/214.19.19 Le CST est instauré pour trois mois, du 15 octobre 2021 au 15 janvier 2022.

Sanctions

Si ce document n’est pas en ordre ou en cas de refus d’un visiteur/client de se soumettre au contrôle d’identité, l’exploitant/organisateur a le droit de refuser l’accès à la personne en question. Et de faire appel aux forces de l’ordre si nécessaire. En cas d’infraction, les sanctions pénales peuvent aller de 50 à 500 euros pour les visiteurs et de 50 à 2.500 euros pour les organisateurs.

Une réévaluation sera toutefois effectuée tous les mois en fonction de la situation épidémiologique et, si cette dernière l’exige, le CST sera prolongé. C’est à l’exploitant ou l’organisateur de l’événement de contrôler le CST.

Avec Belga