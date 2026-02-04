Le CPAS de la Ville de Bruxelles, premier de la Région à recevoir le label “Diversité”

Le CPAS de la Ville de Bruxelles a obtenu cette semaine le label Diversité, décerné par la Région bruxelloise aux employeurs qui mettent en place des politiques concrètes favorisant l’égalité des chances, l’intégration professionnelle et la valorisation des compétences.

Selon le président du CPAS de la Ville, David Weytsman (MR), il s’agit d’une première pour un CPAS en Région bruxelloise. Cette reconnaissance vient saluer un travail de fond mené depuis plusieurs années pour faire du CPAS un employeur exigeant, responsable et ouvert à tous les talents, quels que soient les parcours.

“Cette reconnaissance est avant tout celle du travail sérieux et constant de nos équipes pour permettre à chacun de développer ses compétences, de s’insérer durablement dans la vie professionnelle et de gagner en autonomie”, a commenté mercredi David Weytsman en annonçant l’octroi du label.

