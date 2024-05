Le Comité Femmes et Sciences dévoile son mémorandum à la veille des élections

À l’occasion des élections du 9 juin, le Comité Femmes et Sciences (CF&S) rappelle le déséquilibre entre les femmes et les hommes dans les carrières scientifiques et académiques et publie son mémorandum.

Celui-ci formule une série de recommandations afin de lutter contre les violences faites aux femmes et de déconstruire les stéréotypes, mais aussi d’assurer une meilleure représentation de la gent féminine à tous les niveaux de pouvoir et de faciliter la conciliation entre vie privée et vie professionnelle.

Parmi les pistes proposées, le Comité suggère de poursuivre les campagnes de visibilisation de femmes actives exerçant dans les filières STIM (sciences, techniques, ingénierie, arts et mathématiques), de viser la parité dans tous les organes décisionnels et d’avoir recours à une écriture davantage inclusive.

Institué par décret en 2016, le Comité Femmes et Sciences, est notamment composé de représentants et représentantes des universités, du FNRS, du ministère de la FWB et de ministres. Il a pour mission de formuler des avis et des recommandations sur les questions d’égalité femmes-hommes dans les domaines académique et scientifique.

