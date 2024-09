Reconnu coupable de meurtre et tentative de meurtre à Bruxelles, Mikel Mehmetaj est activement recherché

Le jury de la cour d’assises de Bruxelles a déclaré, jeudi soir vers 21h30, l’accusé Mikel Mehmetaj coupable de meurtre sur Anastas Qato et de tentative de meurtre sur Artan Qato, commis le 26 septembre 2015 à Bruxelles. Il avait tiré plusieurs coups de feu sur les deux frères, devant un café de la rue de Malines.

Le jury a suivi le réquisitoire de l’avocat général et les plaidoiries des avocats de la partie civile, Me Virginie Taelman, Me Alida Shpati, Me Jonathan De Taye et Me Guillaume Lys, en reconnaissant l’accusé coupable sur toute la ligne.

Activement recherché

Celui-ci n’était plus ni présent ni représenté jeudi, les jurés n’ont donc pas entendu de thèse de la défense. Mikel Mehmetaj, qui avait été libéré en 2022 sous conditions et contre le versement d’une caution de 30.000 euros, a vraisemblablement fui après les plaidoiries de la partie civile mercredi soir. Il est activement recherché.

Pour les jurés, il ne fait aucun doute que Mikel Mehmetaj était animé d’une intention de tuer, compte tenu de la nature de l’arme utilisée, un pistolet semi-automatique de calibre neuf millimètre, mais aussi du nombre de coups de feu tirés et de la localisation des tirs, dans le thorax et la tête.

“Il a sciemment et volontairement adopté un comportement interdit, de nature à donner la mort. À tout le moins, il a accepté la mort comme une conséquence possible de son comportement“, ont motivé les jurés dans l’arrêt de culpabilité qui a été prononcé.

Quant au fait que Mikel Mehmetaj aurait reçu un ou plusieurs coups de couteau de la part d’Anastas Qato, les jurés ont estimé cette version de l’accusé comme non crédible. “C’est sans vraisemblance qu’il soutient avoir fait l’objet d’une agression injuste“, ont-ils établi.

Les faits remontent à 2015

Le 26 septembre 2015 vers 08h20, une patrouille de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a été appelée pour des tirs par arme à feu devant le café “Au DM”, rue de Malines à Bruxelles. Un homme, Anastas Qato, gisait au sol. Il avait reçu plusieurs projectiles dans le thorax. Il est décédé des suites de ses blessures.

Le frère de ce dernier, Artan, était grièvement blessé par balle dans le thorax également, ainsi qu’à la tête. Il n’a survécu que grâce à une intervention rapide des secours. D’après l’enquête, il apparaît qu’Anastas Qato était venu, avec son frère Artan, pour discuter avec le patron du bar, un dénommé Kristo, pour qui il travaillait mais qui venait de le renvoyer.

Mikel Mehmetaj, qui était selon ses propres termes le “bodyguard” de Kristo, est ensuite intervenu dans la conversation. Il a affirmé avoir reçu un ou plusieurs coups de couteau de la part d’Anastas Qato – ce qui n’a pas pu être objectivé bien que ce dernier s’était effectivement muni d’un couteau – après quoi il a tiré à trois reprises sur ce dernier et à deux reprises sur son frère. Le réquisitoire sur la peine aura lieu vendredi matin.

avec Belga