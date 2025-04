Nouvelles perturbations au Carrefour Leonard : plusieurs fermetures prévues le week-end du 9 mai

Des blocs de guidage en béton seront installés au niveau du carrefour Léonard durant le week-end du 9 au 12 mai, a annoncé jeudi l’Agence flamande des routes et de la circulation (AWV). Ces blocs seront coulés sur place, ce qui entraînera des fermetures temporaires du tunnel du Ring (R0) et de la bretelle reliant Waterloo à Auderghem.

Les travaux de l’AWV seront organisés en plusieurs phases afin de limiter les nuisances. Le chantier débutera le vendredi 9 mai à 20h30. Le tunnel Léonard (R0) sera fermé dans les deux sens de circulation jusqu’à 5h00, tout comme la bretelle reliant Waterloo (R0) à Auderghem (E411). Le samedi 10 mai, le tunnel du ring intérieur (sens Zaventem – Waterloo) sera fermé de 5h00 à 23h30. La bretelle entre Waterloo et Auderghem sera également inaccessible dans les deux directions.

Le tunnel du ring extérieur, en direction de Zaventem, fermera quant à lui à 20h30 jusqu’au dimanche soir. Le ring extérieur sera donc fermé le dimanche 11 mai jusqu’à 23h30. Le trafic sur le ring intérieur et dans la déviation sera temporairement ralenti vers 20h30. La liaison Auderghem – Waterloo sera à nouveau fermée dès 20h30, et ce, jusqu’au lundi 12 mai, à 15h00 au plus tard. Des déviations seront mises en place. Les usagers empruntant habituellement le ring intérieur pourront circuler en surface. Le trafic venant de Waterloo vers Zaventem (R0) et Auderghem (E411) sera dévié via La Hulpe. Les blocs de béton seront placés entre la bande de circulation et la paroi du tunnel. Ils serviront de protection en cas de collision. “Ils offriront ainsi une sécurité aux usagers de la route tout en protégeant également la paroi du tunnel”, précise l’AWV

Belga – Image illustration