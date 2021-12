Le Comité de concertation valide la réouverture des cinémas et des théâtres

Les théâtres et les cinémas peuvent donc rouvrir leurs portes au public en toute légalité, dans les conditions qui préexistaient au fameux Codeco du 22 décembre. Le secteur de l’évènementiel est concerné également. La décision vise les activités organisées à l’intérieur “mais dans le respect des conditions de sécurité : public assis, à distance, en nombre limité et silencieux, avec port permanent du masque et ventilation satisfaisante.”

Ces décisions seront seront inscrites par la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CDV), dans un arrêté royal qui sera ensuite soumis pour accord à un Conseil des ministres électronique. Les décisions prendront effet demain, après publication au Moniteur belge.

►Notre reportage – Réouverture du secteur culturel : les cinémas s’organisent

Nouveau Comité de concertation la semaine prochaine

L’évolution de la situation épidémiologique, notamment l’évolution des contaminations, des hospitalisations et de l’occupation des unités de soins intensifs, continue d’être suivie de près par le Comité de concertation, le Commissariat Corona et le Risk Assessment Group (RAG), dans le cadre de la propagation du variant omicron, désormais dominant en Belgique. Un nouveau Comité de concertation est attendu la semaine prochaine pour faire l’état des lieux.

“Le Commissariat COVID-19 préparera dans l’intervalle une feuille de route pour permettre la prévisibilité et la continuité des mesures dans les différentes phases de l’épidémie pour tous les secteurs et activités. La réintroduction des dispositions relatives au COVID Infrastructure Risk Model (CIRM) et au COVID Event Risk Model (CERM) fera partie de cette feuille de route.”, indique le communiqué.

Rédaction