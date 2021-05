Le collectif VOLTA XL a remporté les enchères pour l’acquisition du site Volta

Situé rue Volta, à deux pas du cimetière d’Ixelles, le site Volta va accueillir un projet mixte d’activités associatives, éducatives, sportives, culturelles, économiques et résidentielles (habitat groupé) qui aura un impact positif sur la vie du quartier.

Le collectif VOLTA XL est constitué de plusieurs acteurs. Il y a « Les Guides » qui entendent y installer leur nouveau siège social, mais aussi des associations comme cOarchi, actif dans l’accompagnement de projets mixtes et d’habitat groupé. Le projet comprend aussi des acteurs du monde culturel et sportif. Le site accueillera notamment une salle d’escalade, une école de musique et une école de peinture

L’objectif du projet Volta XL : réhabiliter un ancien site industriel en adoptant une approche participative et durable à toutes les étapes du projet.

« Pour les partenaires du projet comme pour le quartier et la Ville, je suis convaincue de l’enrichissement mutuel et de l’énorme plus-value qu’apporte un tel mix d’acteurs marchands, non-marchands et citoyens dans un projet immobilier comme celui de Volta XL. » explique Aurélie Tibbaut, administratrice-déléguée des Guides.