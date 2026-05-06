Le colis suspect découvert à Bruxelles-Midi a entraîné 160 heures de retard cumulé

Le colis suspect découvert lundi dans un train arrêté à la gare de Bruxelles-Midi a entraîné 9.623 minutes de retard cumulé, soit 160 heures, a communiqué mardi le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel. Au total, la circulation de 266 trains a été partiellement ou totalement perturbée par l’incident. Le colis s’est finalement révélé sans danger.

La découverte du paquet avait entraîné une interruption des trains circulant vers et à partir de Bruxelles-Midi pendant environ une heure, entre 14h20 et 15h30. Les quais avaient été évacués.

Sur un total de 160 heures de retard accumulé, 19 heures de retard ont affecté le trafic international. En outre, 160 trains ont été partiellement supprimés et 106 totalement. Ces chiffres ne sont pas encore définitifs.

Le 23 mars, le trafic ferroviaire avait déjà dû être interrompu à hauteur de Bruxelles-Midi après la découverte d’un colis suspect dans un train. L’incident avait alors engendré 300 heures de retards cumulés, avec plus de 300 annulations partielles ou totales de trains.

Belga