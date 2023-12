Le Club de Bruges terrasse une nouvelle fois le RWDM (1-6)

Après ceux du Cercle, Malines et Gand, la 19e journée du championnat s’est poursuivie vendredi avec le succès fleuve du Club de Bruges 1-6 en déplacement au RWDM. Igor Thiago (9e, 55e, 64e), Philip Zinckernagel (13e), Andreas Skov Olsen (45e+1) et Hans Vanaken (72e) ont permis aux Blauw en Zwart, invaincus depuis six matchs en championnat et dix toutes compétitions confondues, d’intégrer le top-6 (33 points, 4e). Les Bruxellois, qui ont sauvé l’honneur par Ilay Camara (56e), sont 11e (21 points).

Chez les coalisés, Claudio Caçapa a enregistré le forfait de Jeff Reine-Adélaïde à l’échauffement, remplacé par Shuto Abe, et a préféré Pathé Mboup à Rikelmi. Côté brugeois, Ronny Deila a titularisé Jorne Spileers et Hugo Vetlesen à la place de Joel Ordonez et Casper Nielsen. Cela n’a pas empêché le Club de rester sur sa bonne dynamique et sur une passe de Zinckernagel, Thiago a marqué de la tête (9e, 0-1). Ce départ a été encore plus canon quand, lancé dans le dos de la défense, Thiago a servi Zinckernagel en retrait (13e, 0-2). Xavier Mercier (29e) et Makhtar Gueye (36e) ont alerté Simon Mignolet mais Skov Olsen a encore assombri la soirée du RWDM d’un tir croisé de l’extérieur du rectangle (45e+1, 0-3). La seconde période a aussi bien démarré pour les Brugeois avec un penalty transformé par Thiago pour une faute commise sur lui par Theo Defourny (55e, 0-4). La réaction du RWDM, qui a réduit l’écart par Camara (56e, 1-4), n’aura pas servi à grand-chose puisque Thiago a signé un hat-trick en transformant un nouveau penalty en deux temps (64e, 1-5). Sur centre de Zinckernagel, Vanaken a encore corsé le score (72e, 1-6), pour infliger une raclée au RWDM comme à l’aller (7-1).