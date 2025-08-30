Passer la navigation
Le cirque du soleil élève son chapiteau sur le site de Brussels Expo

Avis aux amateurs de spectacles. Le Cirque du Soleil est de retour à Bruxelles. Le chapiteau, sous lequel les artistes vont dévoiler tous leurs talents, est en cours de montage, à deux pas de Brussels Expo. Une opération impressionnante et délicate.

Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Olivia Bronsart et Paul Bourrières

30 août 2025 - 18h39
Modifié le 30 août 2025 - 18h39
 

