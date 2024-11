Le Cinemamed de retour à Bruxelles pour une 24e édition du 28 novembre au 6 décembre

Les spectateurs pourront découvrir les différentes réalisations dans les salles obscures du cinéma Palace, du cinéma Aventure, de l’Espace Magh, de la Tricoterie, du W:Hall et du Cinéma Galeries.

Une septantaine de films, des productions issues de la Méditerranée, seront projetés du 28 novembre au 6 décembre à l’occasion de la 24e édition du festival du cinéma méditerranéen de Bruxelles, le Cinemamed, annoncent mercredi les organisateurs.

Cette édition, qui a pour thème central “à la croisée des chemins: entre exode rural et retour aux sources”, dressera le portrait de personnages tiraillés entre l’éloignement de leur terre natale et leur lien profond avec leurs racines. “L’histoire de Souleymane” de Boris Lijkine, raconte notamment l’histoire d’un demandeur d’asile qui n’a plus que 48 heures avant de passer un entretien pour obtenir ses papiers. Dans “Aïcha”, de Mehdi M. Barsaoui, le spectateur est plongé dans la vie de l’héroïne, coincée dans une vie sans perspective dans le sud de la Tunisie qui décide de disparaître pour se réinventer une nouvelle vie dans la capitale.

À l’occasion des 60 ans d’immigration marocaine et turque, une série de documentaires et de fictions se focaliseront sur “les réalités sociales et politiques de ces deux pays, ainsi que celles vécues par les enfants et petits-enfants des immigrés de la première génération”, précisent les organisateurs. Dix-neuf avant-premières seront par ailleurs présentées au cours de ce 24e Cinemamed. On peut noter, parmi celles-ci, “Diamant Brut” de Agathe Riedinger et “Animale” de Emma Benestan, salués par la critique au festival de Cannes ou encore “Parthenope”, le dernier film de Paolo Sorrentino. La compétition officielle, forte de huit films, est dotée d’un prix de 5.000 euros et la compétition RêVolution proposera huit documentaires et longs métrages de fiction.

Belga