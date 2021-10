Le chantier de la prison de Haren fini mi-2022

Démarré en 2018, le chantier de la prison de Haren suit son cours. Ce lundi, le ministre de la Justice et le secrétaire d’Etat à la Régie des bâtiments, se sont rendus sur place.

En 2018, le chemin du Keelbeek a été dévié autour du périmètre du village pénitentiaire, et l’évacuation de la décharge existante ainsi que les travaux de terrassement et de nivellement ont commencé. En 2019, les travaux de fondation et de gros œuvre ont débuté.

En 2020, les travaux de façade et de toiture ont débuté, suivis de l’installation des éléments techniques et de l’exécution des premiers parachèvements intérieurs dans les différents bâtiments. Actuellement, les finitions intérieures et extérieures ainsi que le parachèvement des installations techniques par bâtiment sont en cours.

Le mur périmétrique en béton a en grande partie été placé et les aménagements extérieurs, dont les chemins pour les voitures et les piétons ainsi que le parking, ont débuté.

La réception du chantier devrait avoir lieu en juillet 2022 et les premiers prisonniers arriveront en septembre 2022. En tout, 1.190 détenus devraient être incarcérés dans cette prison.

