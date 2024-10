Le campement d’une trentaine de demandeurs d’asile évacué sur le boulevard Pachéco

Une trentaine de personnes qui dormaient dans un campement de fortune sur le boulevard Pachéco s’est fait expulser mercredi, à l’aube, par la police, ont fait savoir le Front anti-expulsions et le réseau Ades. Les collectifs dénoncent le caractère soudain de l’évacuation, ainsi que l’absence de solution de relogement censée émaner des autorités.

Depuis quelques mois, plusieurs dizaines de personnes s’abritent sous tente aux abords de l’ancien centre d’enregistrement de l’Office des étrangers. “Pour la plupart, il s’agit de demandeurs d’asile, qui bénéficient donc d’un droit au logement”, rappellent les collectifs. Le nouveau propriétaire du bâtiment, à savoir la KU Leuven, prévoit d’entamer des travaux prochainement.

“La police s’était déjà rendue sur place mardi midi pour éparpiller une partie des occupants et leurs affaires. Beaucoup sont restés s’abriter aux abords du bâtiment cette nuit, et la police a débarqué ce matin, vers 5h00, pour poursuivre le démantèlement du camp”, explique Maria, une jeune bénévole qui soutient le groupe de demandeurs d’asile depuis mai. Selon la jeune femme, les personnes évacuées n’ont même pas bénéficié “de deux minutes pour rassembler leurs affaires”.

“Aucune information officielle n’a été communiquée quant à cette évacuation, et aucune solution de logement n’a été évoquée pour les personnes qui y vivent”, ont déploré les deux collectifs dans une lettre ouverte publiée mardi après-midi et adressée au bourgmestre de la Ville, Philippe Close, au Parti Socialiste (PS) et à la KU Leuven. Cette évacuation ne fait que “déplacer le problème”, estiment le Front anti-expulsions et le réseau Ades, dans la mesure où ces personnes n’ont “nulle part d’autre où aller”.

Pointant les milliers de personnes en attente d’accueil et les quelque 8.000 condamnations de l’État belge, les collectifs appellent les autorités communales, régionales et fédérales à agir concrètement et urgemment pour un “accueil digne”.

