Le CA de la STIB et le gouvernement bruxellois ont validé le contrat de gestion

Le contrat de gestion avait fait l’objet d’un blocage lundi dernier au sein du conseil d’administration de la société de transport.

La cause du blocage, selon certains partenaires de la majorité bruxelloise, une volte-face du PS au sujet de l’indexation des tarifs, prévue dans le projet de contrat, alors que le consensus était atteint. Cet engagement figure également dans le budget 2024 élaboré par le gouvernement bruxellois et validé par la majorité parlementaire dont fait partie le PS. Dans le communiqué annonçant le double feu vert de ce vendredi, diffusé à l’issue de la réunion du gouvernement bruxellois, celui-ci a “confirmé que l’indexation des tarifs de la STIB pour 2024 ne portera pas sur les tarifs préférentiels“.

►Contrat de gestion de la Stib : le PS claque la porte du conseil d’administration et bloque le gouvernement (18/12)

Augmentation de l’offre de 11,9%

Plus fondamentalement, les points clés de l’accord conclu sont une augmentation de l’offre de 11,9% permettant à la STIB d’atteindre 457 millions de voyages d’ici 2028, des investissements massifs dans des transports publics de qualité et un rôle modèle à jouer par la STIB en termes d’environnement, de multimodalité et de gestion financière. Cette hausse du nombre de voyages sera rendue possible grâce à l’augmentation des fréquences des bus, trams et métros, qui passeront à des fréquences de minimum 15 minutes sur toutes les lignes à partir de 7 h du matin en semaine et à partir de 9 h du matin le week-end.

En ce qui concerne plus spécifiquement le métro, des augmentations de fréquences sont prévues sur le tronçon commun des lignes 1 et 5. Le temps d’attente maximal passera à 2 minutes grâce à l’augmentation du nombre de rames de métro et la nouvelle signalisation automatisée actuellement en cours de déploiement.

Nouveuax véhicules, service à la clientèle, transition énergétique

Le contrat fait mention du plan d’investissement prévoyant entre autres la mise en service de nouveaux véhicules (bus, trams et métros), et de la mise en œuvre du Plan Tram (avec de nouvelles lignes de tram et la réorganisation des lignes existantes (7, 25, 62) pour rencontrer les nouveaux besoins. Par ailleurs, la STIB finalise son Plan directeur Bus, et poursuit l’électrification complète de sa flotte de bus d’ici 2035. La STIB “pourra compter sur la Région pour faciliter la mise à disposition des terrains nécessaires” à de nouveaux dépôts, a souligné la société bruxelloise.

La qualité de service à la clientèle est elle aussi abordée dans le nouveau contrat, tout la complémentarité avec les autres sociétés de transport avec lesquelles la STIB continuera à travailler en matière d’intégration tarifaire et de réseaux pour assurer des correspondances. Le “contrat de service public” validé vendredi comprend aussi une “politique environnementale ambitieuse“. Ainsi la STIB contribuera à la transition énergétique de la Région en réduisant de 1,9 % par an sa consommation. Cette diminution concerne le transport public lui-même, qui doit être décarboné d’ici 2035 mais aussi la gestion des différents sites et infrastructures de la STIB, avec l’installation de panneaux solaires supplémentaires et l’adaptation des méthodes de construction et de rénovation.

La STIB s’engage à actualiser son bilan carbone tous les trois ans et à suivre de près la réduction de ses émissions. Elle mettra sur pied un plan d’action d’ici la fin de l’année 2024, qui comprendra des mesures à mettre en œuvre pour atteindre la cible et fixera les étapes intermédiaires. Limiter le bruit et les vibrations liés à l’exploitation du transport public est aussi l’un des objectifs de ce contrat de service public.

Il y en a une série d’autres en matière sociétale comme la gestion de la présence de personnes en errance dans les stations, ou dans un autre registre, l’accès des PMR au réseau et véhicules de la STIB. Enfin, la STIB s’engage à “continuer à renforcer la qualité de ses prévisions budgétaires et reportings financiers, que ce soit lors de la mise en œuvre du programme d’investissement ou en ce qui concerne l’évolution de ses coûts de fonctionnement. En contrepartie, le financement régional est garanti (dans le cadre de la trajectoire budgétaire régionale), afin d’assurer à la STIB de disposer des moyens nécessaires pour proposer une offre de transport de qualité”.

Belga