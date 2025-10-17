Passer la navigation
Le Bruxellois Frédéric De Gucht est le nouveau président de l’Open VLD

L’Open VLD a annoncé ce midi que Frédéric De Gucht, déjà chef de file des libéraux flamands à Bruxelles, devient président du parti.

Au cours d’une conférence de presse organisée ce midi, l’Open VLD a annoncé la nomination de Frédéric De Gucht comme nouveau président du parti. Le chef de file bruxellois succède à Eva De Bleeker, qui avait démissionné après un an de présidence. Il a été élu à 90,99% des voix.

Frédéric De Gucht faisait figure de grand favori dans la course à la présidence, face à deux adversaires bien moins connus, Frank Uyttebrouk (6,03%) et Filip Walleyn (2,98%).

Il hérite d’un parti dans l’opposition tant au fédéral qu’en Flandre. Jusqu’ici, Frédéric De Gucht avait aussi été impliqué dans les négociations en vue de la formation d’un futur gouvernement bruxellois, au cours desquels il n’avait pas caché sa volonté de permettre à la N-VA de participer à l’exécutif régional.

 

ArBr – Photo : Belga (archives)

17 octobre 2025 - 12h31
Modifié le 17 octobre 2025 - 12h41
 

