Le Brussels Porn Film Festival de retour dès le 30 avril: les “backstages” mises à l’honneur pour cette 5ème édition

La 5e édition du Brussels Porn Film Festival (BxlPFF) aura lieu du 30 avril au 3 mai prochain dans plusieurs lieux culturels bruxellois.

L’événement propose une programmation internationale autour des formes alternatives du cinéma explicitement sexuel mêlant performance, cinéma, exposition, tables-rondes et soirées, annonce l’organisation mercredi.

L’édition 2026 est consacrée autour du thème du ‘backstage’ (les coulisses) pour représenter l’ensemble des choix et relations qui conduisent à la fabrication des images. Le festival invite le public majeur surtout à voir la manière dont ces plans sont produits.

“Cette édition interroge notamment les rapports de pouvoir sur les plateaux de tournage, les négociations, le consentement, la place des personnes filmées dans le processus créatif, ou encore les conditions matérielles, sociales et économiques de la production des images sexuelles”, précisent les organisateurs.

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La programmation de cette 5e édition se compose de deux cartes-blanches, quatre longs métrages et près de cinquante courts métrages. Ces derniers sont répartis lors de sept séances thématiques en compétition et seront jugés par Yann Gonzalez, Ophélie Joh et Mariska X. Les prix seront remis lors de la clôture du festival, le 3 mai au cinéma Nova.

L’événement se tiendra dans les cinémas Galeries, Nova et Aventure, mais aussi le Reset Atelier, l’Ancienne Belgique et le C12.

Belga – Photo :