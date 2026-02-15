Le boxeur bruxellois Mohamed “Marco” El Marcouchi s’impose à Tour & Taxis pour son ultime combat chez les professionnels

La Gare maritime du site Tour & Taxis était ce samedi le théâtre du tout dernier combat professionnel de Mohamed El Marcouchi, alias Marco. C’est une page qui se tourne pour le boxeur bruxellois apprécié et respecté par de nombreux jeunes, et moins jeunes.

À bientôt 38 ans, Marco – alias du boxeur bruxellois Mohamed El Marcouchi – s’apprête à participer à son tout dernier combat en tant que boxeur professionnel. Un moment unique qui mérite un lieu particulier et symbolique. C’est donc à Tour & Taxis que la star bruxelloise enchaînera ces derniers coups, avant de ranger les gants.

Avant le relâchement qui vient avec la fin de carrière, Marco doit d’abord monter une dernière fois sur le ring et tenter de se défaire de Camilo Caicedo. Au programme, six rounds de trois minutes. Dès les premiers rounds, c’est le Bruxellois qui se montre le plus agressif. Mais le Colombien défend bien et livre une belle prestation pour empêcher Marco de prendre l’ascendant. Au final, pas de KO dans ce combat disputé : à la fin des six rounds, c’est sur décision des juges que la victoire sera accordée. Et Mohamed El Marcouchi peut célébrer. Pour son tout dernier combat professionnel, le Bruxellois s’impose et signe donc une 31ème victoire en carrière.

Après 22 ans de sa vie consacrés à la boxe, Mohamed El Marcouchi veut désormais profiter de la vie avec sa famille. Mais il ne quitte pas le monde de la boxe pour autant. Sa mission : entraîner les jeunes et leur inculquer les valeurs de la boxe.