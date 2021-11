Le bourgmestre d’Uccle Boris Dilliès positif au Covid-19 : “Continuons à rester prudents”

Le bourgmestre d’Uccle est entièrement vacciné, mais a été touché par le Covid-19 : “Si je n’avais pas été vacciné, cela aurait probablement été bien pire”.

“Bien que vacciné et prudent, le virus m’aura visité” : Boris Dilliès (MR) a lancé un message de prévention ce mardi sur les réseaux sociaux suite à sa récente contamination au Covid-19.

“Le plus dur est passé, je n’ai presque plus de fièvre, mais le goût et l’odorat sont toujours aux abonnés absents”, nous confie le bourgmestre d’Uccle. Après un premier test de dépistage réalisé mardi dernier dans une pharmacie, qui s’est déjà révélé positif, l’élu libéral a vu ce résultat confirmé par un nouveau réalisé à la clinique Sainte-Élisabeth. “Je n’ai toutefois pas été hospitalisé. J’ai simplement eu les effets d’une grosse grippe. Ce n’est rien de trop grave”, confirme-t-il.

Boris Dilliès souhaite donc que sa situation et son témoignage servent de message de prévention pour les personnes qui hésitent encore à se faire vacciner contre le Covid-19. “Personne n’a dit que le vaccin est un bouclier total, mais c’est un bon moyen de se protéger des formes graves de la maladie. En tant que non-vacciné, cela aurait probablement été bien pire”, explique le bourgmestre d’Uccle.

Il sera d’ailleurs rapidement de retour à la maison communale : “J’ai vu mon médecin et il me confirme que d’ici samedi, je ne serai plus contagieux et je pourrai de nouveau officier des mariages”. Mais il rappelle le message important : “Le virus continue de circuler et il faut donc rester prudent. Avec le vaccin, avec le masque, avec les distanciations sociales”.

Gr.I. – Photo : Belga/Benoît Doppagne