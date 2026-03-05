Le bourgmestre de Schaerbeek sur la fusion des zones de police : “Il faut prendre cela comme une opportunité”

Le nouveau bourgmestre de Schaerbeek faisant fonction, Martin de Brabant (MR), était invité dans Bonjour Bruxelles ce jeudi matin. Il est notamment revenu sur le projet de fusion des zones de police à Bruxelles.

La commission de l’Intérieur de la Chambre a approuvé mercredi en première lecture le projet de loi de fusion des six zones de police bruxelloises. Pour rappel, le texte du ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) crée un cadre pour la fusion volontaire de zones de police dans tout le pays, sauf à Bruxelles où elle est imposée.

Si plusieurs bourgmestres bruxellois ont fait savoir leur désapprobation à cette fusion, le nouveau bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek Martin de Brabant se veut plus positif : “Il faut prendre cela comme une opportunité pour notre police locale. Après, c’est vrai que la mise en pratique pose pas mal de questions et l’on se réunit chaque semaine entre bourgmestres pour essayer de trouver des réponses. Mais je pense qu’avoir une seule police intégrée pour la Région permettra d’évoluer sur le plan de la sécurité.”

Certains bourgmestres s’inquiètent aussi de la réforme de la norme KUL qui régit le financement des zones de police, ce n’est pas le cas du bourgmestre schaerbeekois. “La norme KUL en tant que telle, si elle est appliquée maintenant, Schaerbeek en sort énorme gagnante. Cela ne me tracasse donc pas à l’heure actuelle, mais je comprends que cela n’est pas tenable pour toute une autre série de communes. Soit on se met d’accord, soit ce sera au ministre de trouver une nouvelle formule.”

La zone unique à Bruxelles devrait devenir une réalité opérationnelle entre octobre 2027 et janvier 2028. Elle comptera quelque 6.500 agents, ce qui en fera la première zone de police du pays. Un montant de 65 millions d’euros accompagnera la fusion.

■ Une interview de Martin de Brabant, bourgmestre ff. de Schaerbeek au micro de Maël Arnoldussen