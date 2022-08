Le Baixu, nouveau lieu cultuel, ouvrira en septembre à Tour et Taxis

Situé dans l’une des caves de Tour et Taxis, le Baixu proposera à partir du 16 septembre des concerts, expositions, projections et conférences.

Le projet est né de la rencontre de Martine Renwart et Emmanuel De Ryckel, tous deux passionnés par le Brésil et par la musique, et habités par la même envie de soutenir de jeunes artistes et d’encourager l’accès à l’art et la culture. Baixu signifie « beau » dans la langue des indiens Pataxos qui vivent dans le sud de l’État de Bahia au Brésil, expliquent les initiateurs sur le site internet.

Financé en grande grâce au succès d’une collecte de fond, le nouveau lieu se conçoit comme un espace multidisciplinaire. Il sera situé dans un espace de 150 m², pouvant accueillir 80 personnes assises et 120 debout. La programmation musicale sera axée sur la musique classique, le jazz et la musique brésilienne.

L’ambition de Martine Renwart et d’Emmanuel De Ryckel est de proposer un nouveau lieu, destiné notamment aux artistes ayant peu accès aux circuits traditionnels des salles de concert. Mais le projet a aussi une portée sociale et proposera des ateliers créatifs pour les jeunes.

Le week-end d’ouverture aura lieu les 16, 17 et 18 septembre avec entre autres des concerts du quatuor O!Boy, l’ensemble O-Celli et le trio du saxophoniste de jazz Fabrice Allemann.

Infos et programmation : Le Baixu

Rédaction – Photo : lebaixu.be